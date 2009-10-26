di Vladimir Rozanskij

Gli studi arrivati al diploma in queste settimane in Russia sono stati salutati non solo da funzionari e membri del partito di Putin, come accade già da anni, ma anche dai "veterani della Svo”, i partecipanti alla guerra in Ucraina. Le autorità stanno effettivamente reclutando sempre più giovani degli istituti tecnici per addestrarli come operatori di droni.

Mosca (AsiaNews) - A fine maggio, in quasi tutta la Russia e nei territori ucraini occupati da Mosca, si sono tenute le cerimonie del Poslednyj Zvonok, l'"ultima campanella" per la fine dell'anno scolastico. I diplomati sono stati salutati non solo da funzionari e membri del partito Russia Unita, come accade da anni, ma anche dai "veterani della Svo”, i partecipanti alla guerra in Ucraina.

Nella regione di Murmansk della Russia settentrionale, durante la cerimonia, il Centro di Educazione Patriottica Voin (“Guerre”) ha allestito un'intera area presso il Palazzo del Ghiaccio, dove i diplomati sono stati invitati a provare a pilotare un drone e incoraggiati a entrare nelle forze armate. Un video dell'evento è stato pubblicato dalla task force del governo della regione di Murmansk con il titolo "Hanno preso i joystick dei droni invece delle manopole dei videogiochi: come il Centro Voin ha sorpreso i diplomati".

Le autorità russe stanno effettivamente reclutando sempre più giovani per addestrarli come operatori di droni. Viene loro "garantito" che presteranno servizio solo per un anno, nelle retrovie, operando con i droni, ma in realtà il contratto con il ministero della difesa russo non prevede tali restrizioni. Così, nell'autunno del 2026, si è saputo che studenti di college e istituti tecnici venivano reclutati nelle truppe di droni: a differenza delle università, anche i minorenni sono iscritti a questi istituti, poiché molti si iscrivono dopo la terza media. I giornalisti del servizio russo della Bbc hanno riportato la prima morte di uno studente universitario reclutato durante questa campagna nel maggio 2026: il ventitreenne Valerij Averin è morto vicino a Lugansk tre mesi dopo aver firmato il contratto.

Le autorità russe stanno cercando di incoraggiare non solo gli studenti universitari, ma anche gli studenti delle scuole superiori, a imparare a pilotare droni assegnando punti extra all'Esame di Stato Unificato (USE): nel 2027, il pilotaggio di droni sarà incluso negli standard GTO (Pronti per il Lavoro e la Difesa), che assegnano da 2 a 5 punti per l'ammissione all'università. In altre regioni della Russia, i veterani Svo hanno partecipato alle cerimonie di consegna dei diplomi. Nella sola Mordovia, gli organizzatori della cerimonia di consegna dei diplomi hanno segnalato otto di queste presenze.

A Samara, Mikhail Tambovtsev, insignito del titolo di "Eroe della Russia" da Vladimir Putin nel dicembre 2025 per la sua partecipazione alla guerra in Ucraina e inserito nel sito web ucraino "Pacificatore", ha visitato una scuola insieme al governatore. Vladislav Gusev, a capo dell'associazione moscovita dei "Veterani dell'Esercito Popolare di Liberazione" e impegnato attivamente nella promozione della presenza dei veterani di guerra in politica e nelle scuole, ha visitato una scuola a Mosca. Ha detto ai diplomati di aver già deciso di "servire la Patria" al momento del suo ultimo campanello, ovvero alla fine del suo percorso scolastico.

Il progetto di monitoraggio Not Normal, che denuncia la militarizzazione delle scuole e degli asili in Russia e la propaganda bellica tra i bambini, segnala che i veterani della guerra in Ucraina sono diventati "ospiti" alle cerimonie di fine anno scolastico a Tomsk, in Buriazia, in Baškortostan e nella regione di Krasnodar. In alcune scuole, la guerra è diventata il tema delle celebrazioni, o parte di esse: i bambini hanno deposto fiori presso monumenti e targhe commemorative dedicate ai soldati caduti in Ucraina, ai figli dei caduti in guerra è stato concesso il diritto di suonare la campana durante la cerimonia, e gli studenti sono stati elogiati per il loro contributo al fronte.

A Šakhta, nella regione di Rostov, genitori e insegnanti hanno organizzato la campagna "Aiuto invece dei mazzi di fiori per i soldati dell'esercito sovietico": hanno rinunciato all'acquisto di fiori e hanno donato il denaro per l'acquisto di equipaggiamento per il distaccamento d'assalto. L'ultima cerimonia di fine scuola del 2026 non è stata la prima volta che i veterani sono stati presenti nelle scuole; dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, i veterani di guerra sono stati invitati a rivolgersi agli studenti, a tenere "Lezioni di Coraggio", a inaugurare i "banchi degli eroi" e le targhe commemorative e, in alcune scuole, a congratularsi con i diplomati. Ci sono genitori nelle scuole che non sono d'accordo con questo tipo di programma per le festività, ma non sono più disposti a esprimersi apertamente. Se genitori o figli si rifiutano di partecipare a questa cerimonia di fine anno, lo giustificano con motivi banali: non si sentono bene, sono impegnati e cercano di non farsi vedere.