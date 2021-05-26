di Stefano Caprio

All'inizio del mese sono entrate in vigore una serie di leggi che mirano a modificare non solo i comportamenti ma anche la visione della vita dei russi. Messe al bando nelle scuole perché "inaccettabili per una giusta visione dei valorio tradizionali" opere come "Il cavaliere di bronzo" di Puškin, "Le anime morte" di Gogol e i racconti satirici di Cechov.

Dal 1° marzo di quest’anno sono entrate in vigore in Russia molte leggi che intendono modificare in modo radicale e definitivo non solo i comportamenti, ma anche la visione della vita e dei principi fondamentali nei cittadini russi, con la russificazione del business, l’espansione dei “valori tradizionali”, l’imposizione di Max come unico strumento di comunicazione, i microcrediti tramite dati biometrici e molto altro. Un servizio di Meduza cerca di sintetizzare le formulazioni che hanno maggiore effetto sulla vita dei cittadini russi.

Una delle misure più simboliche riguarda la “difesa della lingua russa”, che si riflette nei “diritti dei consumatori” e nella “partecipazione alla costruzione condivisa di condomini e altri immobili”, stabilendo il principio fondamentale che qualunque informazione rivolta alla conoscenza pubblica dei consumatori deve essere espressa esclusivamente in russo. Questo vale, ad esempio, per cartelli, indicatori e pannelli informativi nei negozi, a meno che non riguardino marchi e nomi commerciali ufficialmente registrati, e non è necessario che vengano "russificati" (ad esempio, marchi come Fix Price o Rostic's).

Inoltre, è consentito riprodurre le informazioni in russo nelle lingue ufficiali delle repubbliche, nelle "altre lingue dei popoli della Federazione Russa" e in casi eccezionali persino in lingue straniere. Tuttavia, ora sono ammessi solo caratteri cirillici nei nomi dei nuovi complessi residenziali, anche se le parole non devono necessariamente essere russe. Sebbene le autorità non abbiano adottato questa legge nella sua versione originale e rigorosa, le modifiche introdotte ieri avranno comunque un impatto su centinaia di migliaia di aziende in tutta la Russia. Alcune saranno costrette a cambiare il proprio nome, se non registrato come marchio commerciale, mentre altre dovranno commissionare la riprogettazione di insegne e altri supporti fisici; in caso contrario, le aziende rischiano multe fino a mezzo milione di rubli.

È vietata inoltre la proiezione di film che "screditano i valori spirituali e morali tradizionali": sono entrate in vigore le modifiche alle leggi federali "Sull'informazione, le tecnologie dell'informazione e la protezione dell'informazione" e "Sul sostegno statale alla cinematografia nella Federazione Russa". La prima legge introduce nuovi obblighi per i proprietari di servizi audiovisivi (servizi di streaming) e social network. La seconda legge introduce nuovi motivi per rifiutare il rilascio di certificati di distribuzione ai film. Ai servizi di streaming sarà vietato trasmettere opere che contengono materiale che scredita "i valori spirituali e morali tradizionali russi", o che promuove la negazione di tali valori. Il ministero della cultura utilizzerà questi stessi motivi per revocare i certificati di distribuzione precedentemente rilasciati o per rifiutarne di nuovi, e in caso di ritrattazione, l’agenzia di controllo Roskomnadzor richiederà ai servizi di streaming e alle piattaforme di social media di rimuovere le opere dalle loro piattaforme entro 24 ore.

A partire dal 1° marzo, le piattaforme di cinema online non possono più mostrare contenuti che "screditino" i valori tradizionali e i musicisti non potranno più cantare di droghe. Il divieto di propaganda sulle droghe è stato notevolmente ampliato, e sono entrate in vigore le modifiche alla legge federale "Sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope". Queste riguardano principalmente l'articolo 46, che vieta la propaganda sulle droghe e include la diffusione di informazioni sull'"accettabilità, l'attrattiva o la necessità" dell'uso di droghe illegali, su eventuali "benefici dell'uso illegale" di droghe e sul compimento di "altre azioni illegali" con le droghe "giustificandole o presentandole come norme di comportamento generalmente accettate".

La legge prevede alcune eccezioni al divieto generale di propaganda, ad esempio per le opere letterarie e artistiche se costituiscono "parte integrante del concetto artistico, giustificato dal genere". Ora, tutte queste opere dovranno riportare un'etichetta di avvertimento sui pericoli delle droghe (a meno che non siano state pubblicate prima del 1° agosto 1990). Tuttavia, questa eccezione non si applica a tutte le nuove disposizioni sopra elencate. Per questo motivo, in previsione dell'entrata in vigore di queste modifiche, i musicisti (soprattutto i rapper) hanno iniziato a registrare nuovamente i loro brani in massa e a rimuovere le versioni precedenti dai servizi di streaming.

Ora è possibile effettuare il check-in in hotel senza passaporto, ma tramite l'app Max Messenger. Il decreto del governo russo dello scorso anno, che introduce le nuove "Norme per la fornitura di servizi alberghieri e di alloggio nella Federazione Russa", sta entrando in vigore. Il decreto consente ai cittadini sprovvisti di passaporto o patente di guida di utilizzare l'app mobile Gosuslugi o Max Messenger per verificare i dati del proprio documento. In definitiva, però, la decisione spetta ai proprietari degli hotel, che si riservano il diritto di negare questa opzione ai propri clienti.

Sono entrate in vigore anche altre nuove regole per le prenotazioni di hotel, ostelli, campeggi e centri ricreativi. I turisti possono ora ricevere un rimborso completo in caso di cancellazione della prenotazione prima del giorno di arrivo; gli hotel e le altre strutture hanno ora il diritto di rifiutare unilateralmente la fornitura di una camera, previo risarcimento integrale al turista. I passeggeri delle compagnie aeree ora sanno esattamente per quanto tempo hanno diritto al cibo durante un ritardo del volo. Alcune regole relative ai viaggi aerei sono state chiarite sempre a partire dal 1° marzo: in particolare, le carte d'imbarco elettroniche sono ora ufficialmente equivalenti a quelle cartacee e i diritti dei passeggeri in caso di ritardo del volo sono chiaramente definiti.

I microcrediti on-line saranno ora erogati solo a coloro che forniranno i propri dati biometrici. Le società di microfinanza sono tenute a identificare i richiedenti di prestiti on-line tramite dati biometrici (questo requisito non si applica ai richiedenti che si presentano di persona). L'obiettivo di questa nuova misura è già noto nella logica legislativa: combattere le frodi. Gli autori del divieto sperano che, introducendo una barriera biometrica, i truffatori non saranno in grado di ottenere un microcredito all'insaputa del richiedente. Il mercato della microfinanza si oppone a questo requisito perché il Sistema Biometrico Unificato contiene un numero insufficiente di dati, e questo renderà impossibile per 14-15 milioni di richiedenti ottenere prestiti.

Come se non bastassero tutte queste misure di controllo, il ministero dell’istruzione ha esortato gli insegnanti a convocare con urgenza riunioni di istituto e di facoltà, e decidere quali opere della letteratura russa sono accettabili per una giusta visione dei valori tradizionali. Si è quindi votato per vietare temporaneamente l'insegnamento di opere quali "Il cavaliere di bronzo" di Puškin, "Le anime morte" e "L'ispettore generale" di Gogol', "Un eroe del nostro tempo" di Lermontov, "Storia di una città" di Saltykov-Ščedrin, "Chi vive bene in Rus'" di Nekrasov, "Hadji Murad" di Tolstoj e i racconti satirici di Čechov "La morte di un funzionario governativo", "Il camaleonte" e "Il grasso e il magro".

Le motivazioni di questa censura letteraria spiegano che "Il cavaliere di bronzo" puškiniano, che racconta del viaggio per la capitale San Pietroburgo della statua bronzea di Pietro il Grande, contiene interpretazioni del potere supremo come spietato e indifferente al destino dell'individuo, il che “potrebbe alimentare una percezione negativa delle riforme governative negli studenti”. Le "Anime morte" gogoliane, forse il romanzo più russo di tutta la letteratura russa, ritraggono il sistema della pubblica amministrazione e della burocrazia come corrotto e moralmente degradato, il che “potrebbe alimentare la sfiducia nelle istituzioni statali”. "Un eroe del nostro tempo" dell’erede di Puškin, Mikhail Lermontov, include interpretazioni ambigue della guerra del Caucaso e l'immagine di un ufficiale dell'esercito russo, il che potrebbe “alimentare una percezione critica del servizio militare”. Il capolavoro tolstoiano "Hadji Murat" contiene descrizioni di conflitti militari nel Caucaso, enfatizzando la brutalità di entrambe le parti, consentendo interpretazioni che “contraddicono gli obiettivi dell'educazione patriottica”. Infine "L'ispettore generale", il racconto che consacrò Gogol come il grande rivelatore della Russia autentica ottocentesca, descrive in modo satirico le attività dei funzionari governativi, il che potrebbe favorire una visione distorta del sistema della pubblica amministrazione.

La maggior parte delle scuole ha aderito all'ordine, "con riluttanza o con entusiasmo". Gli insegnanti hanno inviato al ministero i verbali dei loro consigli scolastici, insieme a foto e video delle votazioni. Due scuole di Stavropol hanno proposto di ampliare l'elenco delle opere proibite includendo "I racconti della Kolyma" di Šalamov, "Arcipelago Gulag" di Solženicyn, "Il dottor Živago" di Pasternak, "Noi" di Zamjatin e "Il Maestro e Margherita" di Bulgakov, e a quest’ultimo simbolo della rinascita della coscienza post-staliniana si è opposta la maggioranza del corpo docente. La russificazione è una completa sottomissione ai voleri dello Stato, ma almeno il volo del Maestro e della sua amante Margherita, sopra i cieli di una Mosca sconvolta dalla visita del diavolo Woland, conserva la speranza di un futuro miracoloso, in cui si potrà parlare con lingue diverse.

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