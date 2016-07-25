di Vladimir Rozanskij

In quasi vent'anni di attività un progetto promosso da volontari ortodossi ha recuperato oltre 200 chiese e cappelle interamente in legno dal caratteristico stile delle comunità rurali tradizionali. Tra di esse anche la chiesa dell'Ascensione del Signore nel villaggio di Pijala nella regione di Arkhangelsk fondata nel 1654 ed alta ben 45 metri.

Mosca (AsiaNews) - Si è tenuta a Mosca la XV conferenza “Architettura lignea. Questioni di studio e conservazione dei monumenti”, a cui hanno preso parte numerosi specialisti e volontari da diverse regioni della Russia, per valutare gli esiti del progetto di volontariato “Opera comune. Rinascita delle chiese di legno del Settentrione”. La riunione è stata presieduta dal direttore del progetto, il protoierej Aleksij Jakovlev, che ha letto il messaggio di saluto della ministra russa per la cultura, Olga Ljubimova.

In esso la ministra ricorda che in 19 anni di attività volontaria sono state messe sotto protezione oltre 200 chiese e cappelle di eccezionale valore: “È un grande successo di un’iniziativa sociale, confermato dal numero crescente di partecipanti alle spedizioni e delle chiese assistite che hanno ricevuto la possibilità di una nuova vita, ampliando anche le sfere di competenza”. I volontari vengono infatti formati in falegnameria, carpenteria e restauro di edifici in legno, e oltre al lavoro pratico indubbiamente importante, il progetto organizza anche convegni scientifici e organizzativi a livello nazionale.

P. Aleksej ha quindi riferito che nel 2025 sono state effettuate 72 spedizioni, con lavori importanti di restauro in 42 chiese. Dall’inizio del progetto nel 2006 sono state portate a termine 690 spedizioni, prendendosi cura di 360 chiese e cappelle, oltre 200 delle quali hanno richiesto lavori generali di protezione da possibili rovine, e di accurata conservazione. Altre relazioni del convegno hanno messo in risalto le qualità uniche di questi oggetti di architettura lignea, con le fotografie delle costruzioni in legno nella regione di Kostroma effettuate alla fine degli anni ’80 – inizio anni ’90.

Sono stati poi riassunti i risultati del restauro delle strutture in legno del palazzo di Ostankino, ed è stata presentata l'esperienza del restauro della chiesa in legno più alta della Russia, la chiesa dell'Ascensione del Signore nel villaggio di Pijala nella regione di Arkhangelsk (45 metri di altezza, fondata nel 1654), nonché i progetti per il restauro della chiesa dell'Ascensione del Signore nel villaggio di Petrilovo della regione di Pskov, la prosecuzione dei lavori sulla chiesa di San Nicola Taumaturgo nel villaggio di Vezdino (repubblica dei Komi) e il completamento delle riparazioni urgenti presso la chiesa dell'Intercessione della Santa Madre di Dio nel villaggio di Sojala della regione di Arkhangelsk.

Il 10 maggio avranno inizio i corsi di intaglio artistico del legno, per iniziare nuove spedizioni per oltre 40 obiettivi, sempre nell’ambito del progetto “Opera Comune” sostenuto dall’associazione non profit Traditsija e dalle strutture centrali e locali della Chiesa ortodossa russa. Ad essi si aggiungeranno corsi e seminari sull’architettura lignea della Russia, che risale alle origini della Rus’ di Kiev in dipendenza anche dalle tradizioni scandinave dei Variaghi, e si diffonde dall’estremo nord fino alla Russia centrale, ma anche sugli Urali e in Siberia, fino all’Alaska, una volta facente parte della Russia.

Le fondamenta di quest’antica arte di costruzione sono le strutture in legno realizzate con tronchi non lavorati, e con sculture lignee poste sugli elementi strutturali più importanti, che fungevano da decorazione. Tra gli edifici tradizionali spiccano le chiese in legno a cantina, a tenda, a più livelli, cubiche e con cupole multiple. Queste, insieme alle capanne contadine, alle dimore signorili, agli edifici agricoli, alle fortezze e alle strutture di servizio, definivano l'aspetto dell'insediamento russo tradizionale.