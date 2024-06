di Santosh Digal

L’elezione durante l’assemblea generale 2024 che si è svolta a Lima, in Perù. Succede all’irlandese p. Tim Mulroy e resterà in carica per i prossimi sei anni. Sacerdote dal 2009, ha svolto il suo ministero a Taiwan e anche in Cina e nelle Filippine. Fondati nel 1918 oggi sono presenti in 15 Paesi.

Manila (AsiaNews) - Il sacerdote filippino p. Andrei Paz è il nuovo superiore generale dei missionari di San Colombano, istituto irlandese che ha una lunga storia di apostolato in Asia, anche nella Cina continentale, con legami che continuano ancora oggi come abbiamo ricordato nei giorni scorsi in Ecclesia in Asia. L’elezione è avvenuta durante l’assemblea generale 2024 dell’istituto in programma ogni sei anni e che si è svolta in questi giorni a Lima, capitale del Perù.

“È con grande gioia - si legge in un comunicato inviato ad AsiaNews - che annunciamo che l’assemblea generale 2024, dopo un periodo di prolungato discernimento, di preghiera e di molte conversazioni e dialoghi nello Spirito, ha eletto è. Andrei Paz al ruolo di guida”. Egli resterà in carica, prosegue la nota della Società missionaria di San Colombano, “per un periodo di sei anni”.

P. Paz è originario di La Union, provincia della regione di Ilocos, nell’isola di Luzon, nelle Filippine nord-occidentali, ed è assegnato all’unità di missione della Cina. Il religioso ha fatto il suo ingresso nei missionari di San Colombano nel 1998 ed è stato ordinato nel 2009. Nel 2010 è inviato per un periodo di missione a Taiwan, poi il trasferimento in Cina tre anni più tardi, a partire dal 2013 dove è stato accanto ai disabili. Fra i suoi studi anche un dottorato in terapia occupazionale presso la Creighton University, Omaha, in Nebraska (negli Stati Uniti), che ha frequentato dal 2015 al 2018. Conclusa la formazione, il sacerdote ha operato presso la chiesa di Malate a Manila, nelle Filippine.

Egli succede alla guida dell’istituto al confratello irlandese p. Tim Mulroy e la sede attuale è a Hong Kong. Fondata nel 1918 dai sacerdoti irlandesi Edward Galvin (missionario in Cina dove aveva collaborato con John Fraser, poi fondatore dei missionari di Scarboro) e John Blowick, oggi è formata da sacerdoti - che collaborano con laici e suore - ed è presente in 15 nazioni. I suoi missionari si adoperano in particolare nel sostegno ai più poveri e nella tutela del creato. La società è intitolata a san Colombano, monaco irlandese del VI secolo che ha predicato il Vangelo durante la sua vita nel Paese di origine prima, per poi spostarsi nei territori che oggi sono parte di Francia, Germania, Austria, Svizzera e Italia. Oggi sono particolarmente attivi nel continente asiatico e, a livello di nazione, oltre alla già citata Cina (e Hong Kong) li troviamo in Corea del sud, nella Filippine, in Giappone, Pakistan e Taiwan. Almeno una trentina le case o centinaia i suoi appartenenti, la grande maggioranza dei quali sono sacerdoti.