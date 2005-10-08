CINA-STATI UNITI

Il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con il presidente cinese Xi Jinping per permettere al colosso statunitense dei chip Nvidia di esportare chip avanzati per intelligenza artificiale verso la Cina. L’amministrazione Biden aveva fortemente limitato queste esportazioni a causa di timori per la sicurezza nazionale e possibili usi militari cinesi. Sul suo social network Truth Trump ha scritto che il 25% del valore sarà pagato agli Stati Uniti d’America, senza fornire ulteriori dettagli su come funzionerà il meccanismo di pagamento.

CAMBOGIA-THAILANDIA

È salito a 10 morti il bilancio provvisorio degli scontri riaccesisi al confine tra Thailandia e Cambogia. Phnom Penh ha denunciato altre due vittime civili nei bombardamenti di stanotte dell’aviazione thailandese, facendo salire a quota sette il conto dei cambogiani uccisi. Da parte sua ha riferito che almeno tre suoi soldati sono morti. Al centro dello scontro la disputa sull’area vicina al tempio di Preah Vihear, sulla quale da decenni entrambi i Paesi reclamano la sovranità, utilizzata per ragioni interne da entrambe le leadership per scopi nazionalisti. Un fragile cessate il fuoco mediato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump era entrato in vigore all’inizio di luglio dopo alcuni giorni di combattimenti.

GIAPPONE

Almeno 34 persone sono rimaste ferite per una potente scossa di terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito il Giappone nord-orientale nella tarda serata di lunedì, con interruzioni nei trasporti e nelle forniture d’acqua. L’Agenzia meteorologica giapponese ha dichiarato che il sisma, avvenuto al largo della costa orientale della prefettura di Aomori a una profondità di 54 chilometri, potrebbe essere seguito nei prossimi giorni da una scossa di magnitudo simile o superiore nella stessa area. È la prima volta che l’agenzia emette un tale avviso per le regioni costiere dell’Hokkaido e della costa di Sanriku, che si estende da Aomori attraverso le prefetture di Iwate e Miyagi.

SINGAPORE-MYANMAR

Una ragazza di 15 anni del Myanmar è la prima straniera a vedersi revocato lo status di immigrato a lungo termine di Singapore per essere stata trovata in possesso di una cartuccia per sigarette elettroniche contenente etomidate (il cosiddetto Kpod). Le è stato rilasciato uno “Special Pass” che le consente di rimanere a Singapore per rispondere nelle indagini della polizia su altri reati. “Al termine del suo caso sarà deportata e le sarà vietato rientrare a Singapore”, hanno dichiarato le autorità. In base al rafforzato quadro anti-vaping entrato in vigore il 1° settembre, gli stranieri trovati in possesso di Kpod possono vedersi revocato il pass o lo status d’immigrazione.

SIRIA

Una parata militare a Damasco ha celebrato ieri il primo anniversario dalla caduta di Bashar al-Assad, deposto da un’offensiva dei ribelli che ha chiuso così la lunga guerra civile siriana. Rivolgendosi alla folla il presidente siriano Ahmed al-Sharaa, ex leader jihadista, ha affermato che “la vittoria è solo l’inizio”, promettendo nuovamente di voler costruire una Siria per tutti i siriani lasciando alle spalle il suo passato di repressione e violenza. Restano però i timori delle minoranze, che in questi mesi hanno subito dure rappresaglie soprattutto nella regione costiera.

RUSSIA

Si è diffusa con molti commenti e reazioni sui social la notizia della morte di Aleksej Okopnij, il vice-capo del “Centro E” per la lotta all’estremismo della polizia di Mosca, noto come il “cane da guardia del regime”. In un messaggio delle forze dell’ordine risulta che “Aleksej aveva problemi di cuore, ed è morto per questo”. Il testo è stato poi cancellato di fronte al coro di entusiasmo tra i vari blogger e utenti della rete, che inneggiano alla scomparsa del “grande persecutore”.

ARMENIA

Il premier armeno Nikol Pašinyan ha presentato la “carta programmatica per la riforma della Chiesa Apostolica”, da realizzare dopo aver rimosso il katholikos Karekin II, da lui chiamato con il nome civile Krtič Nersisyan, eleggendo un “luogotenente patriarcale”, secondo i “meccanismi interni alla Chiesa” e quindi approvando un nuovo Codice dei Canoni ecclesiastici, in cui ci siano “regole per la verifica dell’affidabilità dei membri del clero”.