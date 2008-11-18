di Stefano Caprio

Cercando di imporre alla società una falsa narrazione di “autodifesa preventiva”, Putin tenta di assolversi completamente dalla responsabilità storica personale per aver innescato il meccanismo di una nuova guerra fredda, che ha di fatto isolato il Paese dal mondo sviluppato e ne ha fatto regredire lo sviluppo di decenni.

Il recente discorso del presidente russo Vladimir Putin ai laureati delle accademie militari ha messo in luce ancora una volta profonde contraddizioni mentali, timori esistenziali e controversi parallelismi storici, che hanno suscitato aspre e intransigenti critiche da parte di esperti militari indipendenti, economisti e analisti internazionali, come osserva lo specialista azerbaigiano Agil Gakhramanov su Zerkalo.az.

Osservando le tesi di Putin attraverso la lente della dura realtà del quinto anno di una guerra su vasta scala, emerge chiaramente il catastrofico divario tra la roboante retorica nucleare di Mosca e la sua effettiva impotenza tattica sul campo di battaglia. Il principale paradosso della posizione ufficiale risiede nell'assoluta discrepanza tra la portata della minaccia dichiarata e i risultati concreti dell'attuale campagna militare.

Pur dichiarando una prontezza al 100% per rispondere in modo adeguato e tempestivo a un'ipotetica sfida da parte dell'intero blocco Nato, che possiede una colossale superiorità economica, demografica e tecnologica combinata, la leadership russa ignora deliberatamente la cruda realtà. L'esercito regolare russo è impantanato in una snervante e sanguinosa guerra di trincea contro la sola Ucraina, il cui territorio e le cui risorse sono di gran lunga inferiori. L'intero potenziale di mobilitazione, finanziario e tecnico di questo immenso Paese è stato messo a dura prova e prosciugato in infiniti e vani tentativi di espugnare singole aree fortificate del Donbass. Con avanzamenti misurati in centinaia di metri al mese e perdite colossali di uomini, le spacconate sulla capacità di annientare le forze congiunte di trentadue Paesi Nato appaiono come un'allucinazione avulsa dalla realtà e pura propaganda, ideata unicamente per mantenere il controllo sul blocco di sicurezza interno.

Questa aggressiva frenesia militaristica è alimentata da ciniche speculazioni sulla memoria storica, e dalla deliberata distorsione dei fatti fondamentali. L'analogia con la Germania nazista e il perfido attacco del 1941 è un espediente retorico manipolativo, concepito per risvegliare artificialmente nei giovani ufficiali gli archetipi sacri dei difensori della Patria, e costringerli a morire senza riflettere per le ambizioni altrui. Paragonare l'alleanza difensiva Nato, che ha iniziato ad aumentare freneticamente i propri bilanci per la difesa unicamente in risposta alla violazione dei confini statali riconosciuti in Europa, all'Operazione Barbarossa di Hitler distorce completamente il rapporto di causa-effetto. Fino al febbraio 2022, gli Stati europei avevano sistematicamente e deliberatamente ridotto le spese per la difesa, messo a riposo equipaggiamenti pesanti e sofferto di una cronica carenza di munizioni, nella sincera speranza di una pacifica partnership economica con Mosca.

L'attuale radicale militarizzazione dell'Occidente non è un astuto piano per un attacco preventivo contro la Russia, ma una risposta diretta e forzata alle azioni imprevedibili e pericolose del Cremlino stesso. Cercando di imporre alla società una falsa narrazione di “autodifesa preventiva”, Putin tenta di assolversi completamente dalla responsabilità storica personale per aver innescato il meccanismo di una nuova guerra fredda, che ha di fatto isolato il Paese dal mondo sviluppato e ne ha fatto regredire lo sviluppo di decenni.

L'impasse tecnologica in cui si trova la macchina militare russa sottolinea ulteriormente la vulnerabilità e la falsità di queste roboanti dichiarazioni. Il presidente russo ha menzionato il successo dei test di nuove armi sul fronte ucraino, ma ha deliberatamente omesso il costo, il rapido degrado e la vera natura di questa carneficina. Invece di una campagna ad alta tecnologia di nuova generazione, fulminea e senza contatto, pubblicizzata per anni dai canali federali, la Russia è sprofondata in una primitiva guerra di trincea, dove l'eredità industriale sovietica viene modernizzata in corsa con componenti commerciali cinesi a basso costo, e microchip recuperati da elettrodomestici.

Mentre il comandante supremo in capo parla dell'invulnerabilità della triade nucleare strategica e della mitica modernizzazione della marina, le retrovie russe sono soggette a distruzioni sistematiche. Depositi petroliferi chiave, importanti raffinerie, impianti di difesa e aeroporti militari strategici vengono saccheggiati settimanalmente e impunemente da sciami di droni ucraini. L'evidente incapacità del tanto decantato sistema di difesa aerea di proteggere le proprie infrastrutture critiche e il cuore economico del Paese da un avversario tecnologicamente superiore, ma al contempo flessibile e motivato, mette seriamente in discussione la capacità di sopravvivenza dei sistemi di difesa russi in caso di confronto diretto con aerei, satelliti spaziali e missili di precisione occidentali.

Come commenta Gakhramanov, “questa sanguinaria politica di escalation sta portando la diplomazia internazionale in un vicolo cieco, privando il pianeta di ogni speranza di stabilità”. Il categorico rifiuto di un dialogo autentico, gli ultimatum esagerati e le continue accuse contro Kiev dimostrano l'assoluta riluttanza del Cremlino a cercare compromessi praticabili. Al contrario, i diplomati delle accademie militari vengono apertamente indottrinati con una mentalità cupa, fatale e profondamente distruttiva di guerra perpetua e permanente, fino all'annientamento reciproco.

L'intero sistema statale russo è stato forzatamente convertito a uno stato di guerra; l'economia è surriscaldata in modo critico dalle spese per la difesa a scapito dello sviluppo civile, della sanità e dell'istruzione; e il potenziale demografico e il patrimonio genetico del paese vengono letteralmente bruciati in interminabili assalti militari per soddisfare le ambizioni imperialistiche di un solo uomo e della sua cerchia ideologico-oligarchica. Sperperando le ultime riserve finanziarie accumulate negli anni di abbondanza di materie prime e distruggendo l'eredità tecnologica delle generazioni passate, Putin sta privando la Russia di qualsiasi futuro di civiltà, e sta trasformando un vasto Paese, un tempo in via di sviluppo, in un paese impoverito, isolato e marginalizzato militarmente, dotato di armi nucleari, la cui politica estera non porta al mondo altro che caos, distruzione, profughi e instabilità globale.

Inoltre, la crisi sistemica della dottrina di difesa russa è aggravata dalla profonda erosione del morale all'interno delle stesse forze armate. Nel tentativo di compensare le colossali perdite al fronte, il Cremlino ha trasformato il servizio militare da un prestigioso obbligo statale in una transazione commerciale, reclutando mercenari, popolazioni emarginate e prigionieri per il fronte in cambio di ingenti compensi. Ciò porta inevitabilmente al degrado della professionalità del corpo ufficiali, che si trova ora costretto a comandare non soldati addestrati, ma una massa disorientata motivata unicamente dal denaro, o dalla paura della prigione. Una struttura del genere è in grado di mantenere il fronte grazie alla sola forza dei numeri, ma è del tutto inadatta a condurre una guerra moderna e altamente manovrabile contro un avversario tecnologicamente avanzato come la Nato.

In termini macroeconomici, il "miracolo militare" che i funzionari russi sbandierano così spesso ha raggiunto un punto morto nel 2026, surriscaldandosi e precipitando nell'inflazione. La crescita del Pil, alimentata dalla produzione di carri armati e proiettili che vengono immediatamente distrutti al fronte, è una finzione che non crea vera ricchezza per i cittadini. Le fabbriche lavorano su tre turni, consumando attrezzature che non possono essere sostituite a causa delle rigide sanzioni tecnologiche, e la carenza di manodopera nel mercato del lavoro civile ha raggiunto proporzioni catastrofiche. L'esorbitante aumento del tasso di interesse di riferimento da parte della Banca Centrale ha di fatto paralizzato lo sviluppo di qualsiasi attività non petrolifera o militare. Pertanto, mentre tenta di intimidire l'Occidente e l'Ucraina con l'illusione di risorse illimitate, il regime di Putin sta gradualmente erodendo le fondamenta del proprio Stato, preparando una massiccia esplosione socio-economica interna.

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