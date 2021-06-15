di Melani Manel Perera

Sarà operativo entro il primo trimestre del 2026 per consolidare la crescita già registrata a inizio anno col capodanno lunare. Attualmente la Repubblica popolare è il quinto Paese di provenienza dei turisti che arrivano nel Paese. Il governo ha fissato l'obiettivo ambizioso di 3 milioni di ingressi all'anno, per far crescere questo settore della sua economia.

Colombo (AsiaNews) – Lo Sri Lanka aprirà nel primo trimestre del prossimo anno un ufficio del suo Consolato generale nella città cinese di Chengdu, nella provincia del Sichuan. Lo ha annunciato il 17 novembre al Parlamento di Colombo il ministro degli Esteri Vijitha Herath, spiegando che l’iniziativa è legata all’atteso aumento del volume di turisti cinesi in arrivo nel Paese. Lo Sri Lanka ha già registrato un afflusso significativo con un raddoppio dei turisti cinesi durante le celebrazioni annuali del Capodanno Lunare, che si svolgono tra gennaio e febbraio in un periodo festivo che dura due settimane e facilita ogni anno i viaggi all’estero.

Il totale cumulativo degli arrivi di turisti cinesi nello Sri Lanka al 17 novembre ha raggiunto quota 116,947, ponendo la Repubblica popolare al quinto posto tra i Paesi di provenienza dietro a India, Regno Unito, Russia e Germania.

Come mostrano i dati dell’SLTDA, i ricavi totali derivanti dal turismo per il 2025 ammontano attualmente a 2,6 miliardi di dollari, mentre i ricavi cumulativi per il 2024 erano pari a 3,17 miliardi di dollari. Lo Sri Lanka ha superato registrato i due milioni di arrivi per l’anno, sebbene avesse inizialmente fissato un obiettivo di 3 milioni di arrivi a inizio anno. Lo scorso anno al 31 dicembre il Paese si era fermato a quota 2,05 milioni di visitatori complessivi, rispetto a un obiettivo fissato a 2,3 milioni.