di Vladimir Rozanskij

Il declino dell'industria estrattiva legato alla contrazione delle esportazioni di petrolio sta trascinando nella stagnazione quella che per tradizione era una delle repubbliche più ricche dell'intera Federazione russa. A differenza del Tatarstan, l'altra regione tatara, dove l'economia di guerra con la fabbricazione dei droni sta facendo crescere il settore manifatturiero.

Mosca (AsiaNews) - Una rinomata economista russa e docente all'università statale di Mosca, Natalia Zubarevič, ha dichiarato in un'intervista al canale televisivo Utv di Ufa che il Baškortostan sta mostrando una dinamica negativa in tutti i principali settori economici, con indicatori che indicano una stagnazione sistemica nell'economia della regione, che per tradizione è una delle più ricche dell’intera Federazione. Gli esperti intervistati da Idel.Realii concordano con le principali conclusioni della Zubarevič, osservando che il Tatarstan, la principale delle due repubbliche tatare, si è adattato meglio del Baškortostan alle condizioni dell'economia militare negli ultimi anni.

L’intera Russia sta scivolando verso la stagnazione in molti settori e verso la recessione, ha sottolineato l’economista, e l'industria manifatturiera civile è decisamente in declino. L'andamento complessivamente positivo è mantenuto solo dalle industrie della difesa. Le industrie estrattive sono in declino da tre anni, l'ingegneria meccanica è in rosso, la produzione di materiali da costruzione è in rosso, la metallurgia ferrosa è in rosso e i beni di consumo e le automobili sono in rosso. Solo l'industria della difesa sta trainando l'intero settore verso l'alto, ma è già chiaro che questo singolo motore, la produzione per la difesa, non è in grado di invertire la tendenza negativa generale delle industrie civili.

Le entrate di bilancio del Tatarstan lo scorso anno sono state di quasi 700 miliardi di rubli (circa 7 miliardi di euro), mentre in Baškortostan si aggiravano intorno ai 370 miliardi. "Nel complesso, si tratta di quasi il -3%, la trasformazione è quasi al -3% e la produzione è quasi al -1%", ha affermato Zubarevič, e "si tratta principalmente di petrolio". Quasi tutte le regioni produttrici di petrolio, con rare eccezioni, mostrano dinamiche simili; anche il Tatarstan è in rosso, ma non ha visto un declino nella sua industria manifatturiera, che l'anno scorso è cresciuta di un +16% grazie alla zona economica speciale di Alabuga, dove si produce una massa di droni d'attacco utilizzati dall'esercito russo nella guerra contro l'Ucraina.

Il Tatarstan è anche molto più resiliente perché il governo di Rustam Minnikhanov investe massicciamente nello sviluppo regionale; le entrate di bilancio di Kazan lo scorso anno ammontavano a quasi 700 miliardi di rubli, perché il Tatarstan possiede ancora la società petrolifera Tatneft, mentre quella di Ufa è stata nazionalizzata dalla Rosneft, e la maggior parte delle entrate derivanti da queste attività non rimane nella repubblica. Secondo l'esperta, il Tatarstan eccelle anche in termini di efficienza agricola, nonostante i baškiri godano di condizioni agro-climatiche migliori.

Il Tatarstan registra una crescita zero nel settore delle costruzioni, mentre la costruzione di abitazioni in Baškortostan ha subito un forte rallentamento, con un calo del -10%, per l'inefficacia della politica di investimento del governo di Ufa. "Sono rimasta scioccata dal fatto che in Baškortostan la quota di investimenti provenienti da fondi propri di aziende e organizzazioni sia solo del 53%, mentre a livello nazionale si aggira intorno al 60%, e in Tatarstan arriva al 69%. Gli investimenti pubblici sono certamente necessari, ma se si estendono eccessivamente, si rischia un ingente deficit di bilancio."

Altri commentatori, che preferiscono rimanere anonimi, osservano che il governo di Radij Khabirov in Baškortostan "ha persone intelligenti, ma nessun pensatore strategico". L'imprenditore Ramil Vagapov, che in precedenza ha lavorato in Baškortostan e Tatarstan e ha lasciato la Russia l'anno scorso, osserva che il Baškortostan "è un tipico esempio di regione produttrice di petrolio che sta perdendo parte del suo potenziale a causa del deflusso di entrate, e di una diversificazione meno efficace". Il Baškortostan è una repubblica significativamente più grande: 143.000 chilometri quadrati rispetto ai 68.000 del Tatarstan, ma la popolazione è paragonabile, circa 4 milioni contro 4,1 milioni. Inoltre, la struttura demografica del Tatarstan è più simile a quella delle regioni dell'Europa occidentale: più compatta, più urbanizzata e più connessa. Il Baškortostan è invece un vasto territorio con aree rurali sparse, molte delle quali veramente isolate. La popolazione urbana in Tatarstan è pari a circa il 77-78%, mentre i baškiri che vivono nelle città sono circa il 62%.

Una parte significativa degli abitanti del Baškortostan percepisce la repubblica semplicemente come un luogo di residenza, un indirizzo amministrativo, mentre considera la Russia nel suo complesso come il proprio Paese. In definitiva, afferma Vagapov, laddove la società sente che una repubblica è sua esige di più, controlla le élite con maggiore rigore e difende gli interessi locali con più coerenza. Laddove la repubblica è percepita come un ufficio regionale del centro federale, la società delega la responsabilità verso l'alto, e ne riceve una gestione corrispondente.